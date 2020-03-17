***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.03.2020 15:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kesinleşen Portföy Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830085
BIST
16:0684.917
En Yüksek
|Değişim
|: -3,38%
|| -2.971,54
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:066,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0642
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:067,1319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0610
|Açılış
|: 7,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1208
16:06309,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -3,68
|Açılış
|: 309,76
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.275.034
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|DITAS
|7,57
|534.759
|% 7,38
|
|KARTN
|287,80
|7.466.115
|% 5,46
|
|PEKGY
|1,98
|6.404.081
|% 5,32
|
|IHYAY
|0,54
|17.028.094
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.464.005
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|15.889.862
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.408.230
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|5.520.506
|% -10,00
|
|ASELS
|21,22
|979.025.055
|% -7,42
|
|THYAO
|7,89
|823.361.637
|% -4,13
|
|GARAN
|8,20
|598.443.006
|% 0,12
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|YKBNK
|1,99
|265.711.519
|% -1,97
|
|YKBNK
|1,99
|265.711.519
|% -1,97
|
|THYAO
|7,89
|823.361.637
|% -4,13
|
|IHLGM
|0,78
|83.742.085
|% -9,30
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|78.539.931
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8276
|7,8668
|% -0,54
|
|Frank
|6,7220
|6,7625
|% -0,64
|
|Riyal
|1,7242
|1,7329
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,56
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|2.063
|2.094
|26,00
|
|Tam
|2.061
|2.114
|30,72
|
|Yarım
|996
|1.022
|14,85
|
|Çeyrek
|500
|511
|7,43
|
|Gümüş.Ons
|12,34
|12,37
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,10
|
|B. Petrol
|29,72
|29,72
|-0,33
|