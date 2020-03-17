***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.03.2020 16:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy Asist Serbest Özel Fon'un izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830088
BIST
17:0985.431
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -2.457,02
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:096,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:097,0935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,0994
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0901
17:09311,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,50
|Açılış
|: 311,93
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.332.305
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|VESBE
|15,99
|4.182.787
|% 7,82
|
|KARTN
|288,80
|8.186.873
|% 5,83
|
|ISYAT
|2,37
|42.013.466
|% 5,33
|
|IHYAY
|0,54
|19.603.829
|% -10,00
|
|TURGG
|32,40
|384.044
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.444.942
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|3.330.599
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|603.670
|% -10,00
|
|ASELS
|21,72
|1.159.478.050
|% -5,24
|
|THYAO
|7,89
|928.806.119
|% -4,13
|
|GARAN
|8,26
|704.605.131
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,00
|313.030.703
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,96
|290.699.703
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,00
|313.030.703
|% -1,48
|
|THYAO
|7,89
|928.806.119
|% -4,13
|
|IHLGM
|0,78
|90.243.585
|% -9,30
|
|ODAS
|1,16
|124.531.974
|% -7,20
|
|EKGYO
|1,10
|107.389.175
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7767
|7,8157
|% -1,19
|
|Frank
|6,7062
|6,7466
|% -0,88
|
|Riyal
|1,7177
|1,7264
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.503
|-12,46
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.108
|40,00
|
|Tam
|2.066
|2.119
|35,86
|
|Yarım
|999
|1.025
|17,34
|
|Çeyrek
|501
|512
|8,68
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,62
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|29,33
|29,33
|-0,72
|