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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.03.2020 15:19
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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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     Yapı Kredi Bankası A.S. tarafından ihraç edilen ilave ana sermaye niteliği taşıyan sermaye benzeri borçlanma aracı niteliğindeki XS1867595750 ISIN kodlu kıymetten 500.000 nominal DPR fon hesabına 19.03.2020 tarihinde 23.03.2020 takaslı olarak alım yapılmıştır. İlgili alım fon portföyünün yaklaşık %0,41 oranına denk gelmekte ve ilgili kıymetin fon potföyündeki toplam oranı %4,61 seviyesine çıkmatadır. Söz konusu kıymet ile ilgili tüm riskler fon izahnamesinde belirtilmiş olup kıymet ile ilgili olarak karşı taraf riski aşağıda ayrıca sunulmuştur.
 
Karşı Taraf Riski: Fonda firmaların ihraç ettikleri borçlanma araçlarına yatırım yapılabildiğinden kredi riski doğmaktadır. Kredi riskinin ölçümünde ihracı gerçekleştirilen firmalar hakkında yeterli derecede mali analiz ve araştırma yapıldıktan sonra firmalar, uygulamada nicel ve nitel kriterlerden oluşan etkin bir derecelendirme sisteminden geçirilmektedir. Borçlanma araçlarını ihraç edecek firmalar için nicel kriterler, firmanın karlılığı, borçluluk oranı, öz sermaye büyüklüğü, sektöründeki pazar payı gibi ölçülebilir değerlerden oluşurken nitel kriterler, firmanın kurumsal yönetişimi ile ilgili bağımsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve profesyonel yönetim gibi ölçülebilir olmayan değerlerden oluşmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830734


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GLRYH 1,66 1.635.872 % 9,93  
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