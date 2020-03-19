***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/03/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, İş Portföy %104 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon'un izahname tadil metni ve güncel izahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830768BIST