***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2020 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy %104 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon'un izahname tadil metni ve güncel izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830768
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0599
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
18:057,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
18:05310,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,75
|Açılış
|: 310,46
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.177.130
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.542.545
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.780,30
|978.123
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.286
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,45
|100.337.535
|% -12,39
|
|ERSU
|1,80
|8.800.416
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.878.727
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|7.553.599
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|916.776
|% -9,96
|
|GARAN
|7,56
|1.003.879.831
|% -5,50
|
|ASELS
|21,08
|819.217.392
|% -3,04
|
|THYAO
|7,93
|733.220.683
|% 0,38
|
|YKBNK
|1,90
|434.313.866
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.177.130
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|434.313.866
|% -4,04
|
|GARAN
|7,56
|1.003.879.831
|% -5,50
|
|ODAS
|1,19
|130.266.956
|% -0,83
|
|ISGYO
|1,31
|138.838.887
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,75
|73.140.985
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6348
|7,6731
|% 1,61
|
|Frank
|6,6695
|6,7096
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7339
|1,7426
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-11,52
|
|Altın Gr.
|311
|311
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,98
|25,98
|1,10
|