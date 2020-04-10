***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.04.2020 15:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fon'un izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837179
BIST
15:3596.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 454,97
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
15:356,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
15:357,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
15:35363,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,89
|Açılış
|: 363,80
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.902.022
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.570.633
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.596.223
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.192.874
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,48
|401.131
|% -9,82
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|GARAN
|8,48
|734.665.407
|% -0,12
|
|PGSUS
|50,70
|697.169.803
|% 8,61
|
|THYAO
|9,81
|538.879.940
|% 0,72
|
|GSRAY
|2,65
|486.501.544
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|416.294.859
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|486.501.544
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|416.294.859
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,15
|313.570.729
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,01
|199.594.822
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,06
|97.020.756
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3377
|8,3795
|% 0,67
|
|Frank
|6,9148
|6,9564
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7765
|1,7854
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.327
|2.381
|1,10
|
|Tam
|2.392
|2.450
|4,90
|
|Yarım
|1.164
|1.192
|0,50
|
|Çeyrek
|584
|596
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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