***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.04.2020 15:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy FeFon Serbest (Döviz) Özel Fon'un izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837181
BIST
16:4096.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 350,95
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
16:406,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
16:407,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0445
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
16:40363,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,56
|Açılış
|: 363,47
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|16.969.585
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|33.229.271
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.585.866
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.668.178
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.298.033
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|QNBFL
|109,80
|27.622.426
|% -6,39
|
|GARAN
|8,44
|819.383.244
|% -0,59
|
|PGSUS
|50,55
|779.799.939
|% 8,29
|
|THYAO
|9,79
|573.424.182
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,65
|530.218.617
|% 0,76
|
|PETKM
|3,44
|435.043.443
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,65
|530.218.617
|% 0,76
|
|PETKM
|3,44
|435.043.443
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,14
|369.896.650
|% 2,61
|
|YKBNK
|2,01
|217.124.983
|% -0,99
|
|CEMAS
|0,95
|92.551.601
|% 6,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3225
|8,3643
|% 0,49
|
|Frank
|6,9087
|6,9503
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7745
|1,7834
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|362
|363
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.324
|2.377
|-2,30
|
|Tam
|2.389
|2.447
|1,40
|
|Yarım
|1.162
|1.191
|-1,20
|
|Çeyrek
|583
|595
|-0,40
|