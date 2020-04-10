***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.04.2020 15:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy KeFon Serbest (Döviz) Özel Fon'un izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837182
BIST
16:3196.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 458,59
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
16:316,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
16:317,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
16:31363,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,35
|Açılış
|: 363,26
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|16.827.673
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|YKSLN
|6,83
|49.419.210
|% 9,98
|
|DOCO
|382,30
|33.180.336
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.585.866
|% 9,97
|
|ETYAT
|1,35
|2.292.018
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|TDGYO
|2,53
|1.554.110
|% -5,95
|
|GARAN
|8,46
|803.647.956
|% -0,35
|
|PGSUS
|50,50
|776.450.961
|% 8,18
|
|THYAO
|9,80
|569.967.965
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,66
|527.879.720
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|431.579.182
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,66
|527.879.720
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|431.579.182
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,15
|368.243.468
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,02
|216.468.792
|% -0,49
|
|CEMAS
|0,94
|89.130.489
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3182
|8,3599
|% 0,44
|
|Frank
|6,9036
|6,9452
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7736
|1,7825
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|362
|363
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.324
|2.377
|-2,60
|
|Tam
|2.388
|2.446
|1,00
|
|Yarım
|1.162
|1.190
|-1,30
|
|Çeyrek
|583
|595
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 534, 94 artarak (% 0.47 ) 114, 948
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Yüzde 5.37 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 964 adet işlem
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16:38YKSLN
Yüzde 9.82 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 265, 093 adet işlem