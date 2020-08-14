***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13.08.2020 tarihinden itibaren fon toplam değerinden günlük 285,75 TL (yıllık yaklaşık 104.298 TL) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868874BIST