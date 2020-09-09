***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2020 15:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'a ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874145
BIST
15:491.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:497,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:498,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0358
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:49465,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,16
|Açılış
|: 465,99
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,82
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:49
|FMIZP
|88,00
|22.027.696
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.335.641
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.963
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|EUYO
|2,16
|74.075.047
|% -9,24
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,16
|681.450.689
|% 9,98
|
|AFYON
|4,28
|610.530.147
|% 6,47
|
|ODAS
|2,65
|532.348.832
|% 6,00
|
|GSRAY
|4,78
|449.905.916
|% 9,89
|
|THYAO
|10,82
|399.161.625
|% 0,37
|
|ODAS
|2,65
|532.348.832
|% 6,00
|
|EKGYO
|1,80
|310.413.497
|% -0,55
|
|AFYON
|4,28
|610.530.147
|% 6,47
|
|ADESE
|2,20
|272.411.000
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,63
|381.816.729
|% 8,36
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4943
|7,4967
|% 0,19
|
|Euro
|8,8431
|8,8483
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,6711
|9,7196
|% -0,16
|
|Frank
|8,1449
|8,1940
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,17
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|5,82
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.142
|25,00
|
|Tam
|3.080
|3.156
|18,92
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|9,15
|
|Çeyrek
|747
|763
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,47
|