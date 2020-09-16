***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.09.2020 15:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy Durusu Serbest Özel Fon'a ait izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875283
BIST
17:561.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:567,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
17:568,8913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:56473,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,84
|Açılış
|: 473,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ETYAT
|2,31
|54.322.307
|% 10,00
|
|KARTN
|738,40
|136.619.650
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.071.672
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.786.261
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.044.988
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.568.733
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|90.478.114
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|FENER
|30,90
|270.643.454
|% -9,22
|
|KRDMD
|3,18
|954.475.876
|% 2,25
|
|SASA
|17,04
|747.192.435
|% 4,73
|
|PETKM
|4,35
|673.258.333
|% -1,14
|
|SISE
|6,38
|515.627.433
|% 0,47
|
|AVOD
|4,04
|390.772.393
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,18
|954.475.876
|% 2,25
|
|IHLAS
|1,08
|244.715.564
|% 2,86
|
|PETKM
|4,35
|673.258.333
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|236.418.293
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|185.202.763
|% 5,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5050
|7,5086
|% 0,25
|
|Euro
|8,8868
|8,8917
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7134
|9,7621
|% 0,89
|
|Frank
|8,2225
|8,2720
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% 0,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,77
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|0,79
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem