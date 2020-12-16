Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.12.2020 14:21



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Teknoloji Karma Fon'a ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893399


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:371.405
Değişim :  0,72% |  10,05
Açılış :  1.404  
Önceki Kapanış :  1.395  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler15:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 2.341.564 % 10,00  
IDGYO 7,60 11.066.136 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.487.405 % 9,99  
UZERB 56,20 2.548.951 % 9,98  
BRYAT 380,70 48.668.307 % 9,97  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Dolar 7,8041 7,8060 % -0,39  
Euro 9,5173 9,5207 % -0,13  
Sterlin 10,5296 10,5824 % 0,22  
Frank 8,7914 8,8443 % -0,28  
Riyal 2,0741 2,0845 % -0,41  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.858 3,10  
Altın Gr. 467 467 -0,64  
Cumhuriyet 3.083 3.130 16,00  
Tam 3.074 3.151 -9,01  
Yarım 1.486 1.524 -4,36  
Çeyrek 745 762 -2,18  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,60  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,12  
B. Petrol 50,70 50,70 -0,06  
Seans Raporu 15:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru