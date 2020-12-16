***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2020 14:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Teknoloji Karma Fon'a ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893399
BIST
15:371.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
15:377,8060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
15:379,5207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0127
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
15:37466,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,79
|Açılış
|: 466,52
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler15:37
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.066.136
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|BRYAT
|380,70
|48.668.307
|% 9,97
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,20
|41.989.747
|% -9,78
|
|THYAO
|12,91
|2.096.742.595
|% 2,22
|
|SISE
|7,26
|1.465.671.811
|% -0,95
|
|GARAN
|9,79
|1.302.101.271
|% 1,45
|
|ODAS
|4,11
|1.083.226.954
|% 2,49
|
|TUPRS
|109,30
|883.480.310
|% 0,92
|
|ODAS
|4,11
|1.083.226.954
|% 2,49
|
|YKBNK
|3,14
|739.427.664
|% 0,00
|
|SISE
|7,26
|1.465.671.811
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,11
|398.420.158
|% 0,48
|
|KLGYO
|2,59
|460.297.715
|% 4,86
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8041
|7,8060
|% -0,39
|
|Euro
|9,5173
|9,5207
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,5296
|10,5824
|% 0,22
|
|Frank
|8,7914
|8,8443
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0741
|2,0845
|% -0,41
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|3,10
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|16,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|-9,01
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|-4,36
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,12
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|-0,06
|
Seans Raporu
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15:46
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15:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MZHLD, SANFM, EPLAS, UFUK
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15:46
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