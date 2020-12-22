***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2020 12:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IAG- İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu- Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar (Geçmiş Dönemler)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894201
BIST
13:251.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,73
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:257,6194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
13:259,3144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0369
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
13:25459,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,01
|Açılış
|: 459,89
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,95
BIST En Aktif Hisseler13:25
|DOCO
|535,80
|122.700.529
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|94.217.839
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.508.131
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|427.885.986
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,45
|20.061.907
|% -8,71
|
|KARTN
|2.473,00
|277.899.404
|% -8,61
|
|GARAN
|9,91
|946.601.940
|% 1,43
|
|THYAO
|12,51
|942.143.658
|% 2,37
|
|ODAS
|4,10
|615.764.675
|% -0,24
|
|TSKB
|1,86
|565.451.297
|% -2,11
|
|OTKAR
|291,60
|533.940.413
|% 1,89
|
|TSKB
|1,86
|565.451.297
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,16
|349.603.574
|% 2,37
|
|ODAS
|4,10
|615.764.675
|% -0,24
|
|ALBRK
|2,08
|239.112.292
|% 1,46
|
|PETKM
|4,84
|509.125.860
|% 2,11
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6143
|7,6194
|% -0,29
|
|Euro
|9,3086
|9,3144
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1804
|10,2315
|% -0,65
|
|Frank
|8,5771
|8,6288
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0273
|2,0375
|% -0,15
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,49
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|-31,00
|
|Tam
|3.035
|3.111
|-34,51
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|-16,70
|
|Çeyrek
|736
|753
|-8,34
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-0,55
|