***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun %100 pay sahibi olduğu Deniz Res Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından Bereketli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınma işlemi 31.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896080BIST