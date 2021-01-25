ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

BIST En Aktif Hisseler17:19
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3827
|7,3877
|% -0,30
|Euro
|8,9713
|8,9767
|% -0,51
|Sterlin
|10,0735
|10,1240
|% -0,34
|Frank
|8,2910
|8,3409
|% -0,53
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% -0,33
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,55
|Altın Gr.
|443
|443
|1,02
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|0,10
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,04
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,11
Seans Raporu 17:19
- 17:33YAPRK Yüzde 9.96 oranında artışla 136.90 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 099 adet işlem
- 17:32DERIM Yüzde 7.84 oranında artışla 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 702, 975 adet işlem
- 17:31ODAS Yüzde 4.72 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 386, 569, 677 adet işlem
- 17:29 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, KRDMD
- 17:29XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 5 artarak (% 0.04 ) 1, 361