***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.02.2021 19:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909775
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9635
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0722
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:058,4568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0692
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:05407,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,83
|Açılış
|: 407,23
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
405,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|343.182
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.594.818
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|990.124
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9593
|6,9635
|% -1,03
|
|Euro
|8,4493
|8,4568
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6596
|9,7080
|% -0,58
|
|Frank
|7,7929
|7,8399
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,61
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,63
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
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17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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