***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.02.2021 09:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz İş Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913184
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0920
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,4803
En Düşük
7,3118
18:059,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1025
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
9,0961
En Düşük
8,9047
18:05420,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 420,84
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
415,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4365
|7,4385
|% 1,17
|
|Euro
|9,0430
|9,0587
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,3462
|10,3981
|% 0,75
|
|Frank
|8,1814
|8,2306
|% 1,23
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,44
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|-0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem