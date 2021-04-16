***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.04.2021 08:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928668
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
0
En Düşük
0
18:058,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0877
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,0950
En Düşük
8,0020
18:059,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0820
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,6882
En Düşük
9,5724
18:05457,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,35
|Açılış
|: 457,64
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
457,81
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% 0,00
|
|TCELL
|15,05
|254.444.045
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% 0,00
|
|TCELL
|15,05
|254.444.045
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 0,00
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% 0,00
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 0,00
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0897
|8,0950
|% 1,10
|
|Euro
|9,6810
|9,6882
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,0636
|11,1191
|% 0,52
|
|Frank
|8,7254
|8,7779
|% 0,86
|
|Riyal
|2,1472
|2,1580
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,21
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,04
|
|B. Petrol
|67,31
|67,31
|0,37
|