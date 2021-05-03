***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Tarım Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934128BIST