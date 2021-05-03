***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2021 15:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Tarım Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934128
BIST
17:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,48
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.416
En Düşük
1.400
17:058,2738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2574
17:059,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0224
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:05478,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,46
|Açılış
|: 478,21
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:05
|PEKGY
|1,32
|66.675.922
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.798.382
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.920.011
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.116.184
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.049.542
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|13.074.098
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.449.757
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.297.706
|% -9,95
|
|THYAO
|12,82
|919.770.969
|% 4,82
|
|GARAN
|7,27
|633.182.970
|% 0,83
|
|KOZAL
|114,90
|631.124.810
|% 1,68
|
|PETKM
|6,78
|575.181.325
|% 1,04
|
|SISE
|7,69
|537.214.059
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,12
|249.996.509
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|192.861.860
|% 1,10
|
|GARAN
|7,27
|633.182.970
|% 0,83
|
|PETKM
|6,78
|575.181.325
|% 1,04
|
|AKBNK
|4,93
|389.729.351
|% 1,02
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2674
|8,2738
|% -0,01
|
|Euro
|9,9807
|9,9930
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4967
|11,5544
|% 0,84
|
|Frank
|9,0587
|9,1132
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2031
|2,2141
|% 0,14
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|26,33
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,93
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,13
|0,23
|
|B. Petrol
|67,29
|67,29
|0,53
|
Seans Raporu
17:05
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TCELL, ARCLK
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 2 artarak (% 1.09 ) 1, 219
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, IHYAY, CANTE, TEKTU, TACTR, MRSHL, FORMT, DAGI, EMNIS, MARTI
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17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, ORMA, BAYRK, ATLAS, KRTEK, UMPAS
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17:18
ECZYT, PGSUS, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında