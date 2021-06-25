***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGenel Müdürümüz Sayın Tevfik Eraslan, 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını beyan etmiştir. Resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Sayın Burak Sezercan 1 Eylül 2021 tarihi itibariyla Genel Müdürlük görevini üstlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944284BIST