***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.06.2021 20:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Genel Müdürümüz Sayın Tevfik Eraslan, 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını beyan etmiştir. Resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Sayın Burak Sezercan 1 Eylül 2021 tarihi itibariyla Genel Müdürlük görevini üstlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944284
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|5,70
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|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
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|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
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|1.637
|6,62
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|Çeyrek
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|819
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