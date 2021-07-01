***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2021 10:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
01.07.2021 tarihi itibariyle ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi yayımlanmaya başlanacaktır. Endeks Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaktadır.
İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere www.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945372
BIST
10:071.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.361
En Düşük
1.358
10:078,6746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0244
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6592
10:0710,3027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0242
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:07496,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 496,59
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:07
|GEDIK
|8,72
|11.604.753
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|3.680.063
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|1.808.645
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|AYCES
|72,85
|167.628
|% 6,66
|
|KUTPO
|51,85
|1.072.673
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|937.668
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|OZRDN
|9,52
|1.223.562
|% -8,11
|
|THYAO
|13,42
|37.633.145
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,88
|32.523.006
|% 0,53
|
|ERBOS
|128,10
|26.298.547
|% -1,61
|
|YKBNK
|2,17
|19.603.418
|% 0,46
|
|KOZAL
|117,80
|18.073.285
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,88
|32.523.006
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|19.603.418
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,06
|6.772.297
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|3.998.776
|% -0,78
|
|THYAO
|13,42
|37.633.145
|% 0,37
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6686
|8,6746
|% -0,28
|
|Euro
|10,2926
|10,3027
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9804
|12,0405
|% -0,14
|
|Frank
|9,3602
|9,4165
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3120
|2,3236
|% -0,02
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,27
|