***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.07.2021 tarihi itibariyle ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi yayımlanmaya başlanacaktır. Endeks Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaktadır.İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere www.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945372BIST