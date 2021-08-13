***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13.08.2021 tarihinden itibaren fon toplam değerinden günlük 339,90 TL (yıllık yaklaşık 124.065,12 TL) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958160BIST