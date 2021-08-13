***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.08.2021 21:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.08.2021 tarihinden itibaren fon toplam değerinden günlük 339,90 TL (yıllık yaklaşık 124.065,12 TL) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958160
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05486,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,49
|Açılış
|: 486,72
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5195
|8,5216
|% -0,22
|
|Euro
|10,0558
|10,0760
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7807
|11,8398
|% 0,18
|
|Frank
|9,2696
|9,3255
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2647
|2,2760
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|23,99
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,72
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,13
|
|B. Petrol
|70,36
|70,36
|-0,95
|