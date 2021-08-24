***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2021 14:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Yağmur Serbest Özel Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960193
BIST
17:261.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:268,4168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:269,9042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:26488,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 488,66
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:26
|MAALT
|196,90
|48.070.743
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.444.325
|% 10,00
|
|HATEK
|18,61
|22.783.753
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|740.742.321
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.207.023
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.677.473
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,09
|81.995.052
|% -7,07
|
|VBTYZ
|23,06
|68.163.921
|% -6,79
|
|SANFM
|21,00
|5.897.534
|% -5,23
|
|THYAO
|12,83
|1.219.483.018
|% 2,72
|
|GARAN
|9,51
|977.601.841
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|740.742.321
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,76
|616.958.603
|% 1,17
|
|EREGL
|18,71
|503.889.566
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,58
|362.460.215
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|220.569.416
|% 1,08
|
|GARAN
|9,51
|977.601.841
|% -0,42
|
|THYAO
|12,83
|1.219.483.018
|% 2,72
|
|KRDMD
|7,76
|616.958.603
|% 1,17
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4133
|8,4168
|% -0,03
|
|Euro
|9,8989
|9,9042
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,5137
|11,5714
|% -0,14
|
|Frank
|9,1875
|9,2429
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2372
|2,2484
|% -0,13
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,47
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|69,88
|69,88
|1,51
|