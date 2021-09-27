***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.09.2021 16:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon ihraç belgesinde "Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı" ile "Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları" maddelerinde yapılan değişiklik hakkında.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965346
BIST
17:131.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:138,8290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:1310,3412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0923
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:13498,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 498,23
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:13
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.061.328
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.823.724
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|18.913.972
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.590.707
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,18
|21.761.391
|% -8,50
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,77
|182.682.739
|% -6,22
|
|EDATA
|10,03
|35.499.176
|% -5,82
|
|GARAN
|8,85
|1.147.177.291
|% 0,34
|
|THYAO
|13,60
|1.024.706.477
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,66
|537.397.510
|% 0,05
|
|TUPRS
|111,70
|494.793.815
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,34
|450.871.147
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|450.871.147
|% 0,86
|
|GARAN
|8,85
|1.147.177.291
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,77
|170.723.857
|% -1,12
|
|THYAO
|13,60
|1.024.706.477
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,36
|419.351.020
|% 1,76
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8260
|8,8290
|% -0,42
|
|Euro
|10,3341
|10,3412
|% -0,88
|
|Sterlin
|12,0800
|12,1406
|% -0,06
|
|Frank
|9,5027
|9,5600
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3483
|2,3601
|% -0,35
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|4,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|1,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|3,44
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|1,66
|
|Çeyrek
|797
|816
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,57
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 25 artarak (% 0.29 ) 1, 483
-
17:28XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 10, 512.00 milyon TL de
-
17:25PRKAB
Yüzde 5.53 oranında artışla 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 059, 983 adet işlem
-
17:24NUGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 645, 617 adet işlem
-
17:23OYYAT
Yüzde 4.12 oranında artışla 24.26 lira fiyatla işlem gören hissede 614, 103 adet işlem