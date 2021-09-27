***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.09.2021 16:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon ihraç belgesinde "Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı" ile "Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları" maddelerinde yapılan değişiklik hakkında.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965348
BIST
16:301.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:308,8431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:3010,3732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0603
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:30498,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 498,57
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:30
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.801.450
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.364.985
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|18.929.632
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.849.677
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,34
|20.223.987
|% -8,20
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,78
|169.617.857
|% -5,97
|
|EDATA
|10,04
|30.655.083
|% -5,73
|
|GARAN
|8,83
|1.033.423.734
|% 0,11
|
|THYAO
|13,61
|935.323.072
|% -0,07
|
|BIOEN
|37,88
|495.635.783
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,31
|427.246.258
|% -0,43
|
|TUPRS
|111,20
|413.591.318
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,31
|427.246.258
|% -0,43
|
|GARAN
|8,83
|1.033.423.734
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,78
|169.294.025
|% -0,56
|
|THYAO
|13,61
|935.323.072
|% -0,07
|
|KRDMD
|6,31
|385.186.341
|% 0,96
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8407
|8,8431
|% -0,26
|
|Euro
|10,3437
|10,3732
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,0952
|12,1558
|% 0,07
|
|Frank
|9,5017
|9,5590
|% -0,53
|
|Riyal
|2,3524
|2,3642
|% -0,18
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|0,07
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|0,03
|
|Çeyrek
|797
|815
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|1,30
|