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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.09.2021 16:42



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fon ihraç belgesinde "Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı" ile "Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları" maddelerinde yapılan değişiklik hakkında.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965349


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YEOTK 80,50 63.408.375 % 9,97  
OYLUM 12,79 17.992.414 % 9,97  
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Riyal 2,3502 2,3619 % -0,27  
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Altın Ons 1.752 1.752 1,48  
Altın Gr. 498 499 -0,49  
Cumhuriyet 3.303 3.353 2,00  
Tam 3.285 3.368 -0,69  
Yarım 1.588 1.629 -0,34  
Çeyrek 796 815 -0,17  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 0,20  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
B. Petrol 78,56 78,56 1,33  
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