***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.11.2021 14:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(FBV) İş Portföy Model Serbest Fon 01/10/2021 - 28/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975645
BIST
14:331.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 14,27
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:339,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0549
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
14:3311,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0461
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2660
En Düşük
11,1772
14:33567,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,71
|Açılış
|: 567,69
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:33
|METRO
|1,43
|29.701.078
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.609.494
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.411.859
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.817.405
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.057.595
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|104.051.150
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,16
|19.087.403
|% -5,02
|
|FENER
|30,34
|62.010.900
|% -4,71
|
|THYAO
|17,89
|1.967.672.387
|% 1,36
|
|GARAN
|10,70
|1.407.509.684
|% 0,85
|
|PETKM
|6,82
|999.696.922
|% 2,10
|
|ASELS
|16,95
|637.121.641
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,21
|565.434.132
|% 2,12
|
|PETKM
|6,82
|999.696.922
|% 2,10
|
|GARAN
|10,70
|1.407.509.684
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,03
|385.246.122
|% 0,66
|
|TSKB
|1,58
|191.946.365
|% 0,64
|
|THYAO
|17,89
|1.967.672.387
|% 1,36
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7289
|9,7341
|% 0,57
|
|Euro
|11,2591
|11,2653
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0860
|13,1516
|% 0,46
|
|Frank
|10,5858
|10,6496
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5861
|2,5991
|% 0,52
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,09
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.734
|3.828
|11,03
|
|Yarım
|1.805
|1.852
|5,34
|
|Çeyrek
|905
|926
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,07
|