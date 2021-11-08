***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.11.2021 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/10/2021 - 28/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975674
BIST
14:531.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:539,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
14:5311,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0462
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2681
En Düşük
11,1772
14:53568,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,11
|Açılış
|: 568,08
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:51
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.080.787
|% 9,98
|
|KLKIM
|15,12
|100.950.838
|% 9,96
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.511.523
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.085.671
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.225.132
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|106.692.428
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,14
|19.638.486
|% -5,19
|
|FENER
|30,26
|64.502.928
|% -4,96
|
|THYAO
|17,89
|2.048.466.258
|% 1,36
|
|GARAN
|10,67
|1.455.141.860
|% 0,57
|
|PETKM
|6,86
|1.105.837.080
|% 2,69
|
|ASELS
|16,90
|664.749.006
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,21
|571.941.651
|% 2,12
|
|PETKM
|6,86
|1.105.837.080
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,00
|431.836.433
|% -0,33
|
|GARAN
|10,67
|1.455.141.860
|% 0,57
|
|TSKB
|1,58
|194.391.691
|% 0,64
|
|THYAO
|17,89
|2.048.466.258
|% 1,36
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7246
|9,7279
|% 0,50
|
|Euro
|11,2612
|11,2655
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0899
|13,1555
|% 0,49
|
|Frank
|10,5883
|10,6521
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5859
|2,5988
|% 0,51
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.738
|3.831
|14,45
|
|Yarım
|1.807
|1.853
|6,99
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|
Seans Raporu
14:51
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15:06POLTK
Yüzde 4.17 oranında artışla 347.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 239 adet işlem
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15:04BRYAT
Yüzde 7.99 oranında artışla 375.70 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 677 adet işlem
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15:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, FROTO, ISCTR
-
15:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 76 artarak (% 0.92 ) 1, 406
-
15:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERTU, DENGE, DOBUR, SNPAM, METRO, KLKIM, TSPOR