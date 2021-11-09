***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 10:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon ihraç belgesinde "Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı" ile "Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları" maddelerinde yapılan değişiklik hakkında.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976151
BIST
11:281.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.617
En Düşük
1.605
11:289,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:2811,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0603
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:28570,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 3,02
|Açılış
|: 570,64
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TSPOR
|6,18
|24.524.984
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,80
|68.349.284
|% 8,26
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,19
|19.154.244
|% 5,81
|
|ERSU
|4,64
|29.424.031
|% -9,90
|
|INVEO
|28,92
|7.263.749
|% -8,48
|
|AKFGY
|5,49
|18.221.884
|% -7,26
|
|KARYE
|13,47
|97.992.680
|% -6,72
|
|YATAS
|13,26
|20.127.905
|% -4,88
|
|SISE
|9,34
|1.097.670.787
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|765.983.969
|% 1,03
|
|THYAO
|18,26
|748.013.740
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,10
|676.392.939
|% 1,97
|
|GARAN
|10,72
|676.257.968
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,10
|676.392.939
|% 1,97
|
|SISE
|9,34
|1.097.670.787
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|765.983.969
|% 1,03
|
|ODAS
|1,51
|126.725.180
|% 2,03
|
|GARAN
|10,72
|676.257.968
|% -0,56
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7244
|9,7289
|% 0,53
|
|Euro
|11,2761
|11,2827
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1554
|13,2214
|% 0,49
|
|Frank
|10,6086
|10,6725
|% 0,53
|
|Riyal
|2,5854
|2,5984
|% 0,48
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,79
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|0,19
|
Seans Raporu
11:28
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11:41TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 971, 407 adet işlem
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11:40ARENA
Yüzde 4.08 oranında artışla 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 949 adet işlem
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11:39XU100
Endeks 1, 615 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 8, 670.00 milyon TL de
-
11:37GSDDE
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 484, 796 adet işlem
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11:35ETYAT
Yüzde 5.01 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 963 adet işlem