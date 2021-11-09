***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 10:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon ihraç belgesinde "Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı" ile "Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları" maddelerinde yapılan değişiklik hakkında.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976160
BIST
11:371.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,84
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:379,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0510
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:3711,2839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0615
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:37570,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,88
|Açılış
|: 570,50
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:37
|TSPOR
|6,18
|24.646.705
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,74
|69.886.071
|% 8,02
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,23
|19.425.129
|% 6,82
|
|ERSU
|4,64
|30.073.274
|% -9,90
|
|INVEO
|28,94
|7.754.724
|% -8,42
|
|AKFGY
|5,48
|18.509.605
|% -7,43
|
|KARYE
|13,64
|104.979.203
|% -5,54
|
|YATAS
|13,27
|21.136.589
|% -4,81
|
|SISE
|9,33
|1.124.132.167
|% 4,01
|
|PETKM
|6,85
|860.583.365
|% 0,44
|
|THYAO
|18,29
|767.386.165
|% 1,33
|
|GARAN
|10,73
|702.097.926
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,12
|686.338.103
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|686.338.103
|% 2,63
|
|PETKM
|6,85
|860.583.365
|% 0,44
|
|SISE
|9,33
|1.124.132.167
|% 4,01
|
|ODAS
|1,50
|127.542.191
|% 1,35
|
|GARAN
|10,73
|702.097.926
|% -0,46
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7251
|9,7286
|% 0,53
|
|Euro
|11,2777
|11,2839
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1555
|13,2215
|% 0,49
|
|Frank
|10,6029
|10,6667
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5853
|2,5982
|% 0,48
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,62
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,92
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|0,12
|