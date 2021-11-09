***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 10:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon ihraç belgesinde "Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı" ile "Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları" maddelerinde yapılan değişiklik hakkında.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976161
BIST
10:401.610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.614
En Düşük
1.605
10:409,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:4011,2847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0623
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:40569,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,89
|Açılış
|: 569,51
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TSPOR
|6,18
|22.672.955
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,24
|14.312.466
|% 7,07
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|VERTU
|27,24
|51.363.100
|% 6,07
|
|ERSU
|4,64
|22.768.030
|% -9,90
|
|DOKTA
|33,90
|2.581.173
|% -9,60
|
|INVEO
|29,20
|3.559.615
|% -7,59
|
|AKFGY
|5,51
|14.855.730
|% -6,93
|
|IDEAS
|36,20
|2.067.675
|% -4,94
|
|PETKM
|6,86
|536.098.339
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,11
|533.031.026
|% 2,30
|
|THYAO
|18,32
|524.921.844
|% 1,50
|
|GARAN
|10,71
|396.946.238
|% -0,65
|
|BASGZ
|22,56
|200.979.028
|% -0,70
|
|YKBNK
|3,11
|533.031.026
|% 2,30
|
|PETKM
|6,86
|536.098.339
|% 0,59
|
|ODAS
|1,51
|109.928.014
|% 2,03
|
|TSKB
|1,60
|81.295.645
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|99.826.682
|% 0,95
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7197
|9,7242
|% 0,48
|
|Euro
|11,2781
|11,2868
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1445
|13,2104
|% 0,41
|
|Frank
|10,6072
|10,6711
|% 0,52
|
|Riyal
|2,5841
|2,5970
|% 0,43
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,72
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,09
|
Seans Raporu
10:38
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10:54XU100
Endeks 1, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 4, 963.00 milyon TL de
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10:54ARENA
Yüzde 4.28 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 453, 873 adet işlem
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10:52VERTU
Yüzde 6.70 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 849, 631 adet işlem
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10:51ARENA
Yüzde 4.91 oranında artışla 10.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 335, 976 adet işlem
-
10:50ARENA
Yüzde 5.22 oranında artışla 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 273 adet işlem