***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2021 11:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980823
BIST
12:491.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 29,48
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
12:4913,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1146
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
12:4915,3227
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1861
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
12:49787,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 8,85
|Açılış
|: 787,94
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
788,79
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler12:47
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.345.109
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|114.724.790
|% 9,98
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|KUTPO
|95,00
|104.526.922
|% -9,44
|
|ISKPL
|5,76
|89.882.944
|% -7,84
|
|THYAO
|19,19
|1.613.762.936
|% 5,15
|
|KRDMD
|9,42
|826.017.439
|% 0,75
|
|PETKM
|8,19
|606.334.542
|% 0,24
|
|EREGL
|24,08
|577.897.918
|% 2,91
|
|KOZAL
|133,20
|572.136.833
|% 3,34
|
|TSKB
|1,59
|349.777.387
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,19
|157.434.433
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,42
|339.812.369
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,38
|229.663.272
|% 0,85
|
|ODAS
|1,58
|142.048.949
|% 2,60
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4982
|13,6123
|% -0,37
|
|Euro
|15,2548
|15,4200
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,3595
|18,4516
|% 1,10
|
|Frank
|14,9968
|15,0871
|% 1,22
|
|Riyal
|3,6867
|3,7052
|% 1,30
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,15
|
|Altın Gr.
|785
|785
|5,64
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.256
|98,00
|
|Tam
|5.159
|5.294
|110,91
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,65
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,83
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,05
|
|B. Petrol
|71,87
|71,87
|2,20
|