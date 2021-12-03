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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.12.2021 11:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980823


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BIST En Aktif Hisseler12:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 4.478,20 21.710.061 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
POLTK 409,40 7.345.109 % 9,99  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
KTSKR 35,72 114.724.790 % 9,98  
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12:47 Alış Satış %  
Dolar 13,4982 13,6123 % -0,37  
Euro 15,2548 15,4200 % -0,57  
Sterlin 18,3595 18,4516 % 1,10  
Frank 14,9968 15,0871 % 1,22  
Riyal 3,6867 3,7052 % 1,30  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -0,15  
Altın Gr. 785 785 5,64  
Cumhuriyet 5.177 5.256 98,00  
Tam 5.159 5.294 110,91  
Yarım 2.493 2.561 53,65  
Çeyrek 1.251 1.280 26,83  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,08  
Gümüş Gr. 9,90 9,92 0,05  
B. Petrol 71,87 71,87 2,20  
Seans Raporu 12:47
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