***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2021 11:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IJT) İş Portföy Tarım Serbest Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980824
BIST
12:551.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 28,28
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
12:5513,5884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0749
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
12:5515,4132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0956
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
12:55788,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 9,86
|Açılış
|: 788,96
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,22
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler12:55
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.372.538
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|115.378.680
|% 9,98
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,65
|96.045.865
|% -9,60
|
|KUTPO
|96,60
|112.113.690
|% -7,91
|
|THYAO
|19,18
|1.664.019.878
|% 5,10
|
|KRDMD
|9,37
|864.159.000
|% 0,21
|
|SISE
|13,35
|611.572.762
|% 0,23
|
|PETKM
|8,18
|610.954.263
|% 0,12
|
|KOZAL
|132,90
|589.921.541
|% 3,10
|
|TSKB
|1,59
|359.094.077
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|158.651.573
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,42
|346.270.016
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,38
|229.962.759
|% 0,85
|
|ODAS
|1,58
|150.031.246
|% 2,60
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5802
|13,5884
|% -0,55
|
|Euro
|15,3256
|15,4132
|% -0,62
|
|Sterlin
|18,3601
|18,4522
|% 1,10
|
|Frank
|15,0018
|15,0921
|% 1,25
|
|Riyal
|3,6862
|3,7046
|% 1,28
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|1,70
|
|Altın Gr.
|788
|789
|9,47
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|122,00
|
|Tam
|5.172
|5.307
|124,30
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|60,12
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|30,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,10
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,92
|