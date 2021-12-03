***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2021 11:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IDF) İş Portföy Serbest (Döviz) Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980825
BIST
12:591.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 29,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
12:5913,5270
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1363
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
12:5915,3172
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1916
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
12:59788,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 9,76
|Açılış
|: 788,85
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ISBTR
|56.367,00
|2.705.616
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.372.538
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|115.447.513
|% 9,98
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|11.445.145
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,65
|96.045.865
|% -9,60
|
|KUTPO
|96,70
|112.658.117
|% -7,82
|
|THYAO
|19,18
|1.675.615.652
|% 5,10
|
|KRDMD
|9,38
|890.285.690
|% 0,32
|
|SISE
|13,37
|619.075.903
|% 0,38
|
|PETKM
|8,20
|612.346.196
|% 0,37
|
|KOZAL
|132,90
|596.013.609
|% 3,10
|
|TSKB
|1,60
|359.619.390
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|159.186.456
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|350.036.167
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,38
|230.051.146
|% 0,85
|
|ODAS
|1,57
|150.318.783
|% 1,95
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5060
|13,5446
|% -0,87
|
|Euro
|15,2701
|15,3272
|% -1,17
|
|Sterlin
|18,3846
|18,4768
|% 1,24
|
|Frank
|15,0141
|15,1045
|% 1,34
|
|Riyal
|3,6890
|3,7075
|% 1,36
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,90
|
|Altın Gr.
|789
|789
|9,80
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|122,00
|
|Tam
|5.172
|5.307
|124,30
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|60,12
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|30,07
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,09
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|1,83
|