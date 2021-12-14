***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2021 11:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Üni Serbest Özel Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983059
BIST
15:512.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,06
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
15:5114,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3119
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
15:5116,5767
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3641
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
15:51837,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 18,32
|Açılış
|: 837,94
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,89
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GUBRF
|96,25
|873.297.712
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.144.895
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.043.727
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.291.759
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.426.111
|% 9,99
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|ATLAS
|1,34
|5.281.419
|% -7,59
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|THYAO
|24,12
|3.938.085.220
|% 6,82
|
|GARAN
|12,17
|3.024.184.515
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,76
|2.640.219.095
|% 0,60
|
|SISE
|16,30
|2.232.001.244
|% -1,75
|
|YKBNK
|3,86
|1.720.286.654
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,69
|1.325.883.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,86
|1.720.286.654
|% -1,03
|
|TSKB
|1,69
|712.800.883
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,24
|424.353.525
|% -1,59
|
|GARAN
|12,17
|3.024.184.515
|% 0,08
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6988
|14,7082
|% 2,17
|
|Euro
|16,5614
|16,5767
|% 2,25
|
|Sterlin
|19,4517
|19,5492
|% 2,50
|
|Frank
|15,8464
|15,9418
|% 2,18
|
|Riyal
|3,9108
|3,9304
|% 2,23
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,52
|
|Altın Gr.
|838
|838
|18,14
|
|Cumhuriyet
|5.553
|5.637
|145,00
|
|Tam
|5.527
|5.671
|147,94
|
|Yarım
|2.671
|2.743
|71,57
|
|Çeyrek
|1.340
|1.372
|35,79
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,18
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-0,69
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06AKSUE
Yüzde 9.16 oranında artışla 26.22 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 961 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 2, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 38, 832.00 milyon TL de
-
16:05THYAO
Yüzde 6.82 oranında artışla 24.12 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 592, 641 adet işlem
-
16:04PGSUS
Yüzde 4.39 oranında artışla 107.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 019, 962 adet işlem
-
16:03INVEO
Yüzde 5.56 oranında artışla 32.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 664, 711 adet işlem