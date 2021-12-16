***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2021 09:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Güzel Serbest (Döviz) Özel Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983642
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 116,29
|Açılış
|: 2.183
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.279
En Düşük
2.176
18:0515,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 5,82%
|| 0,8614
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8500
|
15,7304
En Düşük
14,7728
18:0517,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 6,16%
|| 1,0296
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7000
|
17,8425
En Düşük
16,6925
18:05904,62
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 59,02
|Açılış
|: 904,62
|
|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
906,33
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
|
|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
|
|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
|
|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
|
|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
|
|SEKUR
|18,50
|75.401.890
|% -5,90
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
|% 3,50
|
|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
|
|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
|
|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
|
|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
|
|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
|
|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6376
|15,6659
|% 5,82
|
|Euro
|17,7160
|17,7485
|% 6,16
|
|Sterlin
|20,7811
|20,8853
|% 6,27
|
|Frank
|16,9290
|17,0310
|% 6,24
|
|Riyal
|4,1612
|4,1821
|% 5,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|19,06
|
|Altın Gr.
|905
|905
|59,42
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,83
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|1,39
|