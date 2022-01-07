***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.01.2022 23:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir.
İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi" (ISKDN) kapsamında yer alan ve payları Ana Pazarda işlem görmekte olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (OZBAL), payları Borsa'da işlem görmeyen Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. "ERCB" bünyesinde birleşme işlemi dolayısıyla pazar kriterleri dahilinde "OZBAL" pay senetleri ISKDN Endeksi'nden çıkartılmıştır.
İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) güncel hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere www.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990586
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0170
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1414
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,8131
En Düşük
15,5317
18:05798,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,11
|Açılış
|: 798,71
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
804,25
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|9,26
|109.801.189
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|137.061.986
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|BURCE
|30,92
|4.630.317
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|14.426.892
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|27.026.595
|% -5,66
|
|SERVE
|12,48
|204.195
|% -4,73
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 1,39
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8190
|13,8249
|% -0,12
|
|Euro
|15,6649
|15,7860
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,7578
|18,8518
|% 0,77
|
|Frank
|15,0087
|15,0991
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6761
|3,6946
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|6,90
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,12
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|0,09
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
-
17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem