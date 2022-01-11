***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir.İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi" (ISKDN) kapsamında yer alan ve payları Ana Pazarda işlem görmekte olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (OZBAL), payları Borsa'da işlem görmeyen Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. "ERCB" bünyesinde birleşme işlemi dolayısıyla Endeks Temel Kuralları madde 7.3 kapsamı dahilinde "OZBAL" pay senetleri "ERCB" payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte ISKDN Endeksi'nden çıkartılacaktır.Birleşme sonrası İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) güncel hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere www.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992613BIST