***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2022 08:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
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07.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir.
İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi" (ISKDN) kapsamında yer alan ve payları Ana Pazarda işlem görmekte olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (OZBAL), payları Borsa'da işlem görmeyen Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. "ERCB" bünyesinde birleşme işlemi dolayısıyla Endeks Temel Kuralları madde 7.3 kapsamı dahilinde "OZBAL" pay senetleri "ERCB" payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte ISKDN Endeksi'nden çıkartılacaktır.
Birleşme sonrası İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) güncel hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere www.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992613
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8444
En Düşük
13,7192
17:5915,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0615
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7279
En Düşük
15,5189
17:59804,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,13
|Açılış
|: 804,48
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
804,99
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|19,07
|2.450.499
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|7.309.120
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|32.058.591
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|92.976.864
|% 0,00
|
|AKFGY
|7,95
|11.258.482
|% 0,00
|
|ACSEL
|19,07
|2.450.499
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|7.309.120
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|32.058.591
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|92.976.864
|% 0,00
|
|AKFGY
|7,95
|11.258.482
|% 0,00
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 0,00
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% 0,00
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% 0,00
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|822.254.267
|% 0,00
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% 0,00
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7450
|13,7741
|% -0,34
|
|Euro
|15,5957
|15,6340
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7478
|18,8418
|% 0,20
|
|Frank
|14,8743
|14,9639
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6733
|3,6917
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|8,19
|
|Altın Gr.
|800
|800
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|0,42
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem