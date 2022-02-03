***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/01/2022 - 31/01/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999193BIST