***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.02.2022 14:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/01/2022 - 31/01/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999193
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -44,34
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0808
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
18:0515,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3112
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5522
En Düşük
15,2003
18:05787,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,35
|Açılış
|: 787,08
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5516
|13,5547
|% 0,60
|
|Euro
|15,5249
|15,5522
|% 2,04
|
|Sterlin
|18,3881
|18,4804
|% 0,86
|
|Frank
|14,6776
|14,7660
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6024
|3,6205
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,56
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,16
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,77
|-0,05
|
|B. Petrol
|90,98
|90,98
|1,51
|