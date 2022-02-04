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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.02.2022 09:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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BIST En Aktif Hisseler15:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 19.130,40 886.786 % 10,00  
PKENT 406,10 10.353.958 % 9,99  
SANEL 14,50 31.875.400 % 9,93  
UTPYA 12,88 491.982 % 9,90  
OZGYO 2,48 80.151.772 % 9,73  
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15:09 Alış Satış %  
Dolar 13,5744 13,5793 % 0,07  
Euro 15,5823 15,5927 % 0,41  
Sterlin 18,3856 18,4778 % 0,00  
Frank 14,6618 14,7501 % -0,02  
Riyal 3,6096 3,6277 % 0,12  
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15:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 5,57  
Altın Gr. 791 791 2,88  
Cumhuriyet 5.248 5.328 27,00  
Tam 5.223 5.355 27,22  
Yarım 2.524 2.591 13,17  
Çeyrek 1.266 1.295 6,58  
Gümüş.Ons 22,49 22,51 0,12  
Gümüş Gr. 9,83 9,85 0,07  
B. Petrol 92,65 92,65 1,54  
Seans Raporu 15:09
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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