***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.02.2022 09:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
İş Portfby HK Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999411
BIST
15:101.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -16,26
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.940
15:1013,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0110
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
15:1015,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0598
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4824
15:10790,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,09
|Açılış
|: 790,94
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler15:10
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.353.958
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|80.161.883
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.148.632
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|MANAS
|25,08
|10.585.942
|% -7,45
|
|ISMEN
|18,64
|72.262.647
|% -6,75
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|THYAO
|26,72
|1.653.157.067
|% -1,11
|
|YKBNK
|4,08
|1.353.722.621
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,99
|972.110.545
|% -2,14
|
|GARAN
|11,88
|514.637.395
|% -0,50
|
|TOASO
|81,45
|472.929.665
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,08
|1.353.722.621
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|271.520.189
|% -0,42
|
|ODAS
|1,30
|122.023.968
|% -2,26
|
|KRDMD
|10,99
|972.110.545
|% -2,14
|
|TSKB
|1,52
|120.635.164
|% -2,56
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5756
|13,5807
|% 0,08
|
|Euro
|15,5831
|15,5891
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,3856
|18,4778
|% 0,00
|
|Frank
|14,6618
|14,7501
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6096
|3,6277
|% 0,12
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|6,17
|
|Altın Gr.
|791
|791
|3,10
|
|Cumhuriyet
|5.248
|5.328
|27,00
|
|Tam
|5.223
|5.355
|27,22
|
|Yarım
|2.524
|2.590
|12,72
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|6,81
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,06
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|1,86
|
Seans Raporu
15:10
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15:23ISMEN
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727, 278 adet işlem
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15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, GUBRF, SAHOL
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 08 kaybederek (% -0.75 ) 1, 736
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15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, OZGYO, PKENT, YBTAS
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15:22
BRSAN, MAALT, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında