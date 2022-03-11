***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2022 15:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009510
BIST
15:552.056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
15:5514,8205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0340
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
15:5516,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2413
15:55937,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -14,21
|Açılış
|: 937,81
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler15:53
|GRSEL
|10,96
|20.946.862
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.774
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,02
|19.834.182
|% 8,63
|
|MEPET
|2,28
|13.718.725
|% 8,57
|
|FORMT
|1,07
|72.798.589
|% 7,00
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,64
|39.007.677
|% -5,29
|
|BURCE
|27,40
|4.283.849
|% -3,93
|
|MIPAZ
|5,16
|8.349.697
|% -3,91
|
|SKTAS
|3,00
|13.792.026
|% -3,85
|
|THYAO
|26,70
|4.491.672.238
|% 3,73
|
|KRDMD
|14,91
|3.495.226.059
|% -2,99
|
|SISE
|13,61
|1.893.629.995
|% 3,42
|
|EREGL
|34,16
|1.352.726.707
|% -1,33
|
|GARAN
|11,75
|1.317.737.282
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,91
|3.495.226.059
|% -2,99
|
|ODAS
|1,55
|307.742.260
|% 2,65
|
|DOHOL
|3,25
|614.631.836
|% 4,17
|
|THYAO
|26,70
|4.491.672.238
|% 3,73
|
|YKBNK
|3,71
|539.761.977
|% 0,82
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8137
|14,8234
|% -0,21
|
|Euro
|16,2949
|16,3232
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,3035
|19,4003
|% -0,21
|
|Frank
|15,7985
|15,8936
|% -0,47
|
|Riyal
|3,9259
|3,9456
|% -0,38
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-22,35
|
|Altın Gr.
|933
|933
|-18,56
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.284
|-167,00
|
|Tam
|6.169
|6.328
|-162,72
|
|Yarım
|2.982
|3.061
|-78,71
|
|Çeyrek
|1.495
|1.530
|-39,36
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,15
|
Seans Raporu
15:53
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16:08ULUUN
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 008, 062 adet işlem
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16:07XU100
Endeks 2, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 27, 109.00 milyon TL de
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16:07ERCB
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16:06MEPET
Yüzde 8.10 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 104, 936 adet işlem
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16:05BASGZ
Yüzde 6.71 oranında artışla 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 528 adet işlem