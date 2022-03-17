***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.03.2022 10:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010998
BIST
11:342.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,61
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:3414,6799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0644
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:3416,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1036
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:34915,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,83
|Açılış
|: 915,27
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,95
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:32
|YEOTK
|62,75
|7.280.192
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.871.567
|% 9,33
|
|OYLUM
|5,27
|5.472.252
|% 7,55
|
|GZNMI
|26,92
|51.223.065
|% 6,74
|
|HEDEF
|5,60
|11.731.552
|% 6,67
|
|PKENT
|393,30
|44.928.942
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.571.504
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,99
|1.350.576.358
|% 4,17
|
|EREGL
|35,74
|1.313.101.834
|% 4,26
|
|THYAO
|27,98
|964.928.397
|% 1,01
|
|GARAN
|11,95
|769.906.523
|% 0,76
|
|FROTO
|297,30
|530.981.980
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,27
|214.608.943
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,99
|1.350.576.358
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,13
|75.068.843
|% 1,80
|
|GARAN
|11,95
|769.906.523
|% 0,76
|
|YKBNK
|3,87
|248.506.328
|% 1,84
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6738
|14,6778
|% 0,43
|
|Euro
|16,2209
|16,2763
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,2955
|19,3923
|% 0,78
|
|Frank
|15,5480
|15,6417
|% 0,57
|
|Riyal
|3,8995
|3,9191
|% 0,47
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|14,48
|
|Altın Gr.
|915
|915
|10,39
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,67
|
Seans Raporu
11:32
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11:47RTALB
Yüzde 6.49 oranında artışla 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 148, 086 adet işlem
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11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, TTKOM
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11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 82 artarak (% 1.84 ) 1, 923
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11:46
CMBTN, RTALB, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:46
DENGE, BOBET, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında