***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2022 15:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy ACHS Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012632
BIST
15:152.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:1514,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0342
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:1516,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0517
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:15933,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,88
|Açılış
|: 933,81
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.631.918
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.573.998
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.222.609
|% 9,95
|
|SELGD
|4,30
|3.599.567
|% 9,41
|
|PKENT
|232,40
|8.437.514
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.247.717
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,80
|16.072.313
|% -7,65
|
|ISYAT
|3,78
|65.707.035
|% -7,58
|
|KRDMD
|15,90
|2.599.755.625
|% 3,72
|
|THYAO
|28,04
|1.509.620.721
|% -0,21
|
|EREGL
|33,78
|1.326.375.536
|% 0,84
|
|GARAN
|12,06
|1.091.185.631
|% -0,90
|
|SISE
|14,22
|833.419.250
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,27
|390.946.119
|% -2,99
|
|KRDMD
|15,90
|2.599.755.625
|% 3,72
|
|YKBNK
|3,94
|581.197.003
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,25
|475.724.781
|% -1,81
|
|GARAN
|12,06
|1.091.185.631
|% -0,90
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8505
|14,8630
|% 0,23
|
|Euro
|16,3415
|16,3967
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,5770
|19,6752
|% 0,18
|
|Frank
|15,9116
|16,0075
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9509
|3,9707
|% 0,15
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,34
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.165
|6.319
|72,92
|
|Yarım
|2.980
|3.057
|35,28
|
|Çeyrek
|1.495
|1.528
|17,64
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,10
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,12
|