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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.03.2022 23:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013583


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 37,04 82.405.492 % 9,98  
KENT 213,00 2.830.090 % 9,96  
SERVE 18,22 789.574 % 9,96  
ULUSE 85,15 843.240 % 9,94  
FRIGO 3,33 17.111.864 % 9,90  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8038 14,8054 % -0,17  
Euro 16,2700 16,3085 % 0,08  
Sterlin 19,3459 19,4429 % -0,75  
Frank 15,7842 15,8793 % -0,56  
Riyal 3,9379 3,9577 % -0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 -35,27  
Altın Gr. 915 915 -18,58  
Cumhuriyet 6.114 6.206 -74,00  
Tam 6.086 6.238 -73,38  
Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 24,86 24,90 -0,65  
Gümüş Gr. 11,85 11,86 -0,32  
B. Petrol 107 107 -10,60  
Seans Raporu 18:05
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