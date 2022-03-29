***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2022 10:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy Kapital Serbest Fon'un İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu'na dönüşümü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013614
BIST
11:592.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 16,78
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.190
En Düşük
2.182
11:5914,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0305
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8459
En Düşük
14,7891
11:5916,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0713
|Açılış
|: 16,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3583
En Düşük
16,2656
11:59913,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,81
|Açılış
|: 913,00
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.503.559
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|CEOEM
|15,93
|38.716.412
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,56
|78.026.407
|% -9,80
|
|PKENT
|230,30
|26.007.848
|% -6,57
|
|PENGD
|3,71
|26.891.727
|% -4,13
|
|PAPIL
|20,96
|6.278.499
|% -3,94
|
|THYAO
|29,32
|946.689.691
|% 0,89
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|SISE
|14,54
|692.770.632
|% 2,39
|
|KRDMD
|15,23
|656.720.442
|% 0,53
|
|ODAS
|1,88
|473.952.476
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|473.952.476
|% 4,44
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|ZOREN
|1,87
|209.107.341
|% 8,09
|
|EKGYO
|2,40
|270.224.891
|% 2,56
|
|DOHOL
|3,31
|166.491.502
|% 2,16
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8321
|14,8392
|% 0,16
|
|Euro
|16,3288
|16,3444
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,3153
|19,4122
|% -0,11
|
|Frank
|15,7659
|15,8608
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9428
|3,9626
|% 0,17
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,19
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.137
|-69,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-69,37
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,56
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,78
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
|