***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2022 14:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013956
BIST
14:262.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 21,68
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
14:2614,6799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1072
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
14:2616,3618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1765
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
14:26908,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,72
|Açılış
|: 908,08
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|301.880.149
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|BALAT
|8,55
|235.584
|% 7,14
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|PKENT
|214,20
|26.699.067
|% -8,81
|
|CEOEM
|14,65
|165.332.640
|% -8,04
|
|KAREL
|12,84
|86.827.371
|% -7,89
|
|THYAO
|31,54
|2.838.252.374
|% -0,32
|
|ASELS
|24,56
|1.453.798.181
|% 2,68
|
|GARAN
|12,19
|1.392.413.280
|% 0,66
|
|SISE
|15,26
|969.714.468
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,07
|781.525.467
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|781.525.467
|% 1,75
|
|ODAS
|1,64
|257.824.498
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,17
|169.934.835
|% 3,54
|
|ADESE
|0,77
|102.634.937
|% 6,94
|
|KARSN
|5,45
|676.900.607
|% -2,68
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6751
|14,6799
|% 0,74
|
|Euro
|16,3484
|16,3618
|% 1,09
|
|Sterlin
|19,2474
|19,3439
|% 1,18
|
|Frank
|15,7799
|15,8749
|% 1,22
|
|Riyal
|3,9002
|3,9198
|% 0,74
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|4,51
|
|Altın Gr.
|908
|908
|8,35
|
|Cumhuriyet
|6.015
|6.106
|62,00
|
|Tam
|5.986
|6.135
|61,63
|
|Yarım
|2.893
|2.968
|29,81
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,69
|