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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.03.2022 14:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin duyuru metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013956


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BIST En Aktif Hisseler14:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 103,00 11.061.321 % 9,98  
ISFIN 3,43 301.880.149 % 9,94  
KLNMA 15,80 1.540.043 % 9,72  
DENGE 1,50 1.250.174 % 7,91  
BALAT 8,55 235.584 % 7,14  
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14:26 Alış Satış %  
Dolar 14,6751 14,6799 % 0,74  
Euro 16,3484 16,3618 % 1,09  
Sterlin 19,2474 19,3439 % 1,18  
Frank 15,7799 15,8749 % 1,22  
Riyal 3,9002 3,9198 % 0,74  
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14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 4,51  
Altın Gr. 908 908 8,35  
Cumhuriyet 6.015 6.106 62,00  
Tam 5.986 6.135 61,63  
Yarım 2.893 2.968 29,81  
Çeyrek 1.451 1.484 14,91  
Gümüş.Ons 24,85 24,88 0,09  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,11  
B. Petrol 110 110 2,69  
Seans Raporu 14:26
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