***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2022 14:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fonun İş Portföy Ikinci Fon Sepeti Fonuna dörıüşümüne ilişkin Duyuru
23.03.2022 tarihinde KAP'ta ayrıca duyuru metni yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014382
BIST
15:552.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,93
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:5514,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0269
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6800
En Düşük
14,5922
15:5516,3179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0362
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:55911,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,98
|Açılış
|: 911,98
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
913,02
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:53
|TURGG
|216,70
|50.424.341
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|44.692.954
|% 9,98
|
|YKSLN
|7,22
|64.887.710
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.715.880
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,21
|132.933.781
|% -7,88
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|KAPLM
|57,00
|7.032.993
|% -4,44
|
|THYAO
|32,62
|3.344.111.749
|% 1,37
|
|KRDMD
|15,18
|1.754.748.034
|% 1,54
|
|GARAN
|12,17
|1.697.896.759
|% -0,16
|
|SISE
|15,29
|1.066.575.761
|% 1,06
|
|KARSN
|5,53
|941.298.489
|% 4,14
|
|ODAS
|1,72
|357.851.211
|% 2,38
|
|KARSN
|5,53
|941.298.489
|% 4,14
|
|GARAN
|12,17
|1.697.896.759
|% -0,16
|
|YKBNK
|4,06
|567.469.451
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,60
|442.825.015
|% 4,96
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6778
|% 0,17
|
|Euro
|16,3024
|16,3157
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,2061
|19,3024
|% 0,03
|
|Frank
|15,8078
|15,9030
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8995
|3,9191
|% 0,10
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,23
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,16
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.137
|9,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|6,19
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|3,00
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,13
|
Seans Raporu
15:53
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16:08AKSGY
Yüzde 8.82 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 236, 607 adet işlem
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16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 75 artarak (% 0.56 ) 2, 490
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16:07XU100
Endeks 2, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 23, 306.00 milyon TL de
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16:07LIDFA
Yüzde 4.16 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 688 adet işlem
-
16:06SONME
Yüzde 7.00 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 662 adet işlem