***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fonun İş Portföy Ikinci Fon Sepeti Fonuna dörıüşümüne ilişkin Duyuru23.03.2022 tarihinde KAP'ta ayrıca duyuru metni yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014382BIST