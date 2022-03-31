***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2022 14:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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29.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Kapital Serbest Fonun İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonuna dönüşümüne ilişkin Duyuru
29.03.2022 tarihinde KAP'ta ayrıca duyuru metni yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014385
BIST
15:572.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,47
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:5714,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0237
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6768
En Düşük
14,5922
15:5716,3077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0464
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:57912,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,16
|Açılış
|: 912,16
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
913,02
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TURGG
|216,70
|50.440.810
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|44.975.553
|% 9,98
|
|YKSLN
|7,22
|64.901.811
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.718.482
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,23
|134.216.238
|% -7,74
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KAPLM
|56,95
|7.322.290
|% -4,53
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|THYAO
|32,62
|3.350.766.329
|% 1,37
|
|KRDMD
|15,21
|1.799.976.203
|% 1,74
|
|GARAN
|12,18
|1.733.725.498
|% -0,08
|
|SISE
|15,27
|1.070.816.052
|% 0,93
|
|KARSN
|5,53
|943.355.486
|% 4,14
|
|ODAS
|1,73
|358.623.976
|% 2,98
|
|KARSN
|5,53
|943.355.486
|% 4,14
|
|GARAN
|12,18
|1.733.725.498
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,07
|568.013.628
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,60
|445.304.690
|% 4,96
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6702
|14,6798
|% 0,18
|
|Euro
|16,3049
|16,3182
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,2097
|19,3060
|% 0,05
|
|Frank
|15,8113
|15,9065
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,11
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,91
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,90
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.129
|1,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|11,32
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|5,48
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,36
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10ASUZU
Yüzde 8.53 oranında artışla 73.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 258, 219 adet işlem
-
16:09LUKSK
Yüzde 4.24 oranında artışla 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 528 adet işlem
-
16:08AKSGY
Yüzde 8.82 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 236, 607 adet işlem
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 75 artarak (% 0.56 ) 2, 490
-
16:07XU100
Endeks 2, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 23, 306.00 milyon TL de