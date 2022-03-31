***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Kapital Serbest Fonun İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonuna dönüşümüne ilişkin Duyuru29.03.2022 tarihinde KAP'ta ayrıca duyuru metni yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014385BIST