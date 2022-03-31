***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2022 14:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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30.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014386
BIST
16:272.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:2714,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0277
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6816
En Düşük
14,5922
16:2716,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0546
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:27914,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,61
|Açılış
|: 914,61
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
915,06
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ULUSE
|113,30
|5.702.591
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|50.547.860
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.616.836
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|41.195.313
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,22
|65.452.329
|% 9,89
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,18
|139.207.001
|% -8,09
|
|KAPLM
|55,25
|8.585.308
|% -7,38
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,31
|306.185.411
|% -4,89
|
|THYAO
|32,64
|3.647.210.671
|% 1,43
|
|GARAN
|12,25
|2.361.989.188
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,21
|1.837.791.841
|% 1,74
|
|SISE
|15,23
|1.101.456.061
|% 0,66
|
|TUPRS
|213,50
|960.006.682
|% 3,44
|
|ODAS
|1,74
|375.856.897
|% 3,57
|
|GARAN
|12,25
|2.361.989.188
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,10
|721.639.729
|% -0,49
|
|KARSN
|5,54
|954.839.334
|% 4,33
|
|ISFIN
|3,58
|449.413.413
|% 4,37
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6755
|14,6798
|% 0,18
|
|Euro
|16,2810
|16,2918
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,1899
|19,2861
|% -0,05
|
|Frank
|15,8022
|15,8973
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,11
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|6,00
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.140
|12,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|17,26
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|8,35
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,09
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40KUYAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 603, 798 adet işlem
-
16:39DOAS
Yüzde 5.90 oranında artışla 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 384 adet işlem
-
16:38ASUZU
Yüzde 8.97 oranında artışla 74.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 929 adet işlem
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 74 artarak (% 0.55 ) 2, 490
-
16:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, GARAN, YKBNK