***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016461
BIST
15:312.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,33
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:3114,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0321
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:3116,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0676
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1279
En Düşük
16,0198
15:31912,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,85
|Açılış
|: 912,80
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:31
|KONKA
|15,09
|143.056.289
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.893.133
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.567.220
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.173
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.582.322
|% 9,95
|
|BOBET
|4,67
|76.959.790
|% -8,43
|
|GZNMI
|43,10
|17.443.526
|% -7,11
|
|LIDER
|17,37
|209.965.894
|% -6,86
|
|DZGYO
|2,40
|18.881.173
|% -5,51
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,80
|2.681.048.247
|% 0,87
|
|PETKM
|9,97
|1.928.993.246
|% 2,26
|
|ASELS
|25,70
|1.561.485.079
|% -1,23
|
|GARAN
|12,43
|1.286.293.087
|% -0,48
|
|TUPRS
|242,60
|1.220.589.451
|% 0,66
|
|ODAS
|2,06
|980.304.060
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,56
|678.856.022
|% -1,16
|
|PETKM
|9,97
|1.928.993.246
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,16
|783.603.489
|% -1,19
|
|KARSN
|5,83
|794.200.855
|% 3,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7381
|14,7451
|% 0,22
|
|Euro
|16,1146
|16,1233
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2389
|19,3354
|% 0,22
|
|Frank
|15,7444
|15,8392
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9187
|3,9383
|% 0,10
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|3,71
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,89
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 52 kaybederek (% -0.12 ) 2, 091
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, ARMDA, KONKA, PAGYO, ULUSE
-
15:46
ODAS, KONKA, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
GZNMI, ISBTR, BOBET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 113 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 131 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem